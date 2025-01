Die BIGG Digital Assets-Aktie verzeichnete heute einen erheblichen Wertverlust an den Börsen. Im Handelsverlauf sackte der Kurs um mehr als 6 Prozent ab und erreichte zeitweise 0,117 EUR. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum historischen Höchststand von 0,271 EUR, der erst am 11. Januar 2024 erreicht wurde. Besonders bemerkenswert ist dabei die Handelsdynamik, die sich in einem erhöhten Handelsvolumen von über 65.000 gehandelten Aktien widerspiegelte. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von etwa 130 Prozent entspricht.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen ein gemischtes Bild: Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beachtliche 47,92 Prozent auf 2,13 Millionen CAD gesteigert werden konnte, weitete sich der Verlust je Aktie von -0,02 auf -0,03 CAD aus. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einem Verlust von -0,050 CAD je Aktie. Die nächsten Geschäftszahlen werden für den 5. Mai 2025 erwartet.

