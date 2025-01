DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter bleiben am Donnerstag die US-Börsen geschlossen. Der US-Rentenmarkt handelt verkürzt bis 20:00 Uhr MEZ.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im November leicht gestiegen sein. Volkswirte erwarten, dass sie gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent anzog, nachdem sie im Oktober auf das niedrigste Niveau seit Mai 2020 gefallen war, seit der Zeit der coronabedingter Kontaktbeschränkungen. Der Auftragseingang, der sich zuletzt etwas erholt hatte, erlebte derweil im November einen unerwarteten kräftigen Rückschlag. Dass die Produktion im November gleichwohl gestiegen sein dürfte, zeigt sich an den Umsätzen im verarbeitenden Gewerbe: Sie stiegen um 1,4 Prozent. Somit könnte der Produktionszuwachs sogar noch etwas deutlicher als Ende vergangener Woche erwartet ausfallen. Zeitgleich werden Außenhandelszahlen für November und der Maut-Fahrleistungsindex für Dezember veröffentlicht. Für die Exporte wird ein Zuwachs von 2,0 Prozent prognostiziert und für den saisonbereinigten Handelsbilanzüberschuss ein Wert von 15,6 (Oktober: 13,4) Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 3Q

08:15 DE/Traton SE, Pre-Close Call Q4

09:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2024

17:45 NL/Airbus SE, Auftragseingang und Auslieferungen von

Verkehrsflugzeugen 2024 (18:30 PK)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz November Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +15,6 Mrd Euro zuvor: +13,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm Importe PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 20.455,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.947,25 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 21.313,25 -0,2% Nikkei-225 39.612,94 -0,9% Schanghai-Composite 3.218,49 -0,4% Hang-Seng-Index 19.277,08 -0,0% +/- Ticks Bund -Future 131,62 +4 Stand +/- Mittwoch: ·INDEX Schluss +/- ·DAX 20.329,94 -0,1% ·DAX-Future 20.495,00 +0,3% ·XDAX 20.356,43 +0,3% ·MDAX 25.574,85 -0,9% ·TecDAX 3.489,17 -0,9% ·EuroStoxx50 4.996,39 -0,3% ·Stoxx50 4.387,71 +0,1% ·Dow-Jones 42.635,20 +0,3% ·S&P-500-Index 5.918,25 +0,2% ·Nasdaq-Comp. 19.478,88 -0,1% ·EUREX zuletzt +/- Ticks ·Bund-Future 131,58% -38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen ruhigen Handel stellen sich Anleger am Donnerstag ein. Weil die US-Börsen geschlossen bleiben und am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember ansteht, dürften sich viele zurückhalten. Etwas bremsend könnten die Zinsaussichten für die USA sorgen, die zunehmend unattraktiver für die Börsen werden. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bestätigte erwartungsgemäß die bereits bekannte falkenhaftere Einstellung der US-Notenbanker.

Rückblick: Etwas leichter - Nach einem freundlichen Start drehten die Börsen am Nachmittag knapp ins Minus. Auslöser war ein CNN-Bericht, wonach der designierte US-Präsident Donald Trump die Einführung neuer Importzölle per Notstandstandsdekret mit Verweis auf die Nationale Sicherheit in Erwägung zieht. Sehr fest tendierten europaweit Rüstungsaktien mit den Forderungen von Trump, die Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des jeweiligen BIP eines Landes zu erhöhen. Unter Druck standen Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Vestas (-7,4%), Siemens Energy (-6,0%), Nordex (-6,4%) und Orsted (-5,8%) verloren deutlich, nachdem Trump nochmals betont hatte, hatte, dass in seiner zweiten Amtszeit keine neuen Windkraftanlagen in den USA gebaut würden. Bei Siemens Energy kam eine Abstufung durch Kepler dazu. Shell (-1,4%) litten unter einem enttäuschenden Zwischenbericht. Vallourec stiegen um 7,2 Prozent, nachdem das Stahlunternehmen mitgeteilt hatte, das Ziel einer Nettoverschuldung von Null früher als geplant erreicht zu haben. Novo Nordisk stiegen um 2,8 Prozent nach einem positiven Kommentar der UBS.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX näherte sich zunächst seinem Allzeithoch bis auf 43 Punkte an, bevor die Kurse nachgaben. Teamviewer schossen um 8,5 Prozent nach oben. Berichtete vorläufige Umsätze waren über den Erwartungen und der hauseigenen Prognose ausgefallen. Auch das Leasingunternehmen Grenke (+3,1%) hatte Zahlen präsentiert, die gut ankamen. Heidelberg Materials legten um 2,8 Prozent auf 125,10 Euro zu. Die Aktie profitierte von einer positiven Sektor-Studie der Bank of America.

XETRA-NACHBÖRSE

ABO Energy wurden 4,1 Prozent höher getaxt. Vermutlich habe es eine Empfehlung in einem Börsenbrief gegeben, mutmaßte ein Marktteilnehmer beim Broker Lang & Schwarz. .

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Neben den zuletzt gestiegenen Rentenrenditen verunsicherte der designierte US-Präsident Donald Trump. Nach zuletzt widersprüchlichen Schlagzeilen zur Zollpolitik hatte CNN berichtet, dass Trump die Einführung neuer Importzölle per Notstandsdekret in Erwägung ziehe. Damit drohen neue Zölle prinzipiell ab dem ersten Tag der Amtseinführung. Das Fed-Protokoll setzte keine Akzente, hinzu kam Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, zumal am Donnerstag der Handel wegen des Gedenkens an den verstorbenen Jimmy Carter pausiert. Die Arbeitsmarktdaten des Tages führten kaum zu neuen Erkenntnissen in der Zinsdebatte. Verkauft wurden erneut zuletzt gut gelaufene Aktien aus dem Halbleitersektor, auvh nachdem der Chipriese Samsung mit vorläufigen Quartalszahlen nicht überzeugen konnte. Intel verloren 0,6 Prozent, Micron Technology und AMD büßten 2,5 bzw. 4,3 Prozent ein. AMD waren zudem von der HSBC abgestuft worden. Exxon verloren 1,7 Prozent. Der Ölkonzern erwartet, dass die gesunkenen Ölpreise die Gewinne im vierten Quartal belasten werden. Aktien von Anbietern im Bereich Quantenrechner brachen ein: D-Wave Quantum um 36,1, Quantum Computing um 43,3 und Rigetti Computing um 45,4 Prozent. Laut Nvidia sind Quantencomputer erst in 15 bis 30 Jahren realisierbar.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -1,9 4,29 3,4 5 Jahre 4,45 -2,3 4,47 7,0 7 Jahre 4,56 -1,1 4,58 8,4 10 Jahre 4,68 -0,7 4,68 10,5 30 Jahre 4,92 -0,2 4,92 13,5

Nach dem jüngsten Anstieg kamen die Rentenrenditen etwas zurück. Zuvor war die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit Frühling über die Marke von 4,7 Prozent gestiegen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0305 -0,1% 1,0319 1,0301 -0,5% EUR/JPY 162,96 -0,2% 163,35 163,16 +0,0% EUR/CHF 0,9384 -0,2% 0,9401 0,9388 +0,0% EUR/GBP 0,8369 +0,3% 0,8345 0,8347 +1,1% USD/JPY 158,16 -0,1% 158,31 158,40 +0,5% GBP/USD 1,2312 -0,4% 1,2364 1,2340 -1,6% USD/CNH 7,3505 -0,0% 7,3539 7,3532 +0,2% Bitcoin BTC/USD 94.335,60 -1,0% 95.298,60 95.349,00 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar setzte seine jüngste Aufwärtsbewegung fort: der Dollarindex kletterte um 0,5 Prozent, laut Händlern angetrieben von der Spekulation auf ein falkenhaft ausfallendes Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung und nach zuletzt starken Konjunkturdaten. Weil sich die Spekulation im Späthandel bewahrheitete, verteidigte der Greenback seine Aufschläge.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,41 73,32 +0,1% +0,09 +2,4% Brent/ICE 76,15 76,16 -0,0% -0,01 +1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 1,3 Prozent nach, obwohl sich die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht verringert hatten. Als Belastung für die Erdölpreise machten Händler den überraschend drastischen Anstieg der Benzinbestände aus. Außerdem belastete der feste Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.662,30 2.661,99 +0,0% +0,32 +1,5% Silber (Spot) 30,17 30,13 +0,2% +0,05 +4,5% Platin (Spot) 955,73 958,75 -0,3% -3,03 +5,4% Kupfer-Future 4,29 4,26 +0,8% +0,04 +6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

