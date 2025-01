Die Deutsche Bank verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel auf 17,05 EUR kletterte und damit einen Zuwachs von 1,3 Prozent verzeichnete. Die positive Entwicklung wird durch überzeugende Quartalsergebnisse untermauert - im dritten Quartal 2024 konnte das Finanzinstitut seinen Gewinn pro Aktie auf 0,74 EUR steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,50 EUR entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um 8,87 Prozent auf 16,59 Milliarden EUR.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Deutschen Bank und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 20,44 EUR an. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 2,42 EUR je Aktie prognostiziert. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende von 0,450 EUR im Vorjahr auf 0,663 EUR für das laufende Geschäftsjahr, was das gestärkte Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Finanzhauses unterstreicht.

