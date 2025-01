Die SÜSS MicroTec SE verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur, während Analysten gemischte Signale für die Zukunftsaussichten des Unternehmens senden. Der norwegische Staatsfonds hat seine Beteiligung am Garching-based Halbleiterzulieferer auf 3,01 Prozent der Stimmrechte erhöht, was einem Besitz von 575.293 Aktien entspricht. Diese Entwicklung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie im XETRA-Handel deutliche Kursschwankungen zeigt.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Trotz der jüngsten Bedenken hinsichtlich reduzierter Investitionen in China und von Samsung bleiben Marktexperten für die Wachstumsaussichten des Unternehmens zuversichtlich. Hauck Aufhäuser Investment Banking bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 72,10 Euro. Allerdings warnen Branchenkenner vor einer möglicherweise nachlassenden Dynamik bei der Cowos-Chipherstellung von TSMC im kommenden Jahr, was sich auf die Geschäftsentwicklung auswirken könnte.

