Der Streaming-Gigant Netflix verzeichnet bemerkenswerte Erfolge im Bereich der werbegestützten Abonnements, mit aktuell 70 Millionen Nutzern in diesem Segment. Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Strategiewechsel vom ursprünglichen werbefreien Modell hin zu einem hybriden Ansatz, der sowohl für Verbraucher als auch für den Konzern Vorteile bietet. Die finanziellen Ergebnisse spiegeln den Erfolg dieser Strategie wider: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 auf 9,78 Milliarden Dollar, während der Gewinn pro Aktie auf beeindruckende 5,52 Dollar kletterte. Diese positive Entwicklung unterstreicht die erfolgreiche Transformation des Unternehmens im sich wandelnden Streaming-Markt.

Analysten-Prognosen bleiben optimistisch

Die Marktexperten zeigen sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Streaming-Anbieters und prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 19,80 Dollar je Aktie. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,2 Prozent auf 877,87 Dollar an der NASDAQ bleibt die Grundstimmung positiv. Namhafte Analysehäuser haben ihre Kursziele nach oben angepasst, was das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt.

