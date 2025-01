Amazon erweitert sein digitales Ökosystem durch eine strategische Partnerschaft mit dem renommierten Uhren- und Accessoires-Hersteller Fossil. Ab Februar 2025 können Prime-Mitglieder in den USA direkt auf Fossil.com einkaufen und dabei sämtliche Prime-Vorteile nutzen. Diese Expansion des "Buy with Prime"-Programms ermöglicht Kunden den Zugriff auf schnelle, kostenlose Lieferungen, unkomplizierte Rücksendungen und durchgehenden Kundenservice, ohne Amazon.com verlassen zu müssen.

Wachstumsstrategie im E-Commerce

Die Integration von Fossil in das Prime-Ökosystem unterstreicht Amazons anhaltende Bemühungen, seine Marktposition im E-Commerce-Segment weiter auszubauen. Diese Strategie zielt darauf ab, Prime-Mitgliedern eine größere Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten über die eigene Plattform hinaus anzubieten. Die Amazon-Aktie reagierte positiv auf diese Entwicklung und schloss den Handelstag mit einem leichten Plus von 0,01 Prozent bei 222,13 Dollar.

