Der Düngemittelkonzern K+S verzeichnet bedeutende Entwicklungen an der Börse. Die französische Investmentgesellschaft Amundi S.A. hat ihren Anteil am Unternehmen auf 3,01 Prozent erhöht, was einem Gesamtbestand von über 5,3 Millionen Aktien entspricht. Zusätzlich hält Amundi Instrumente über Wertpapierleihe im Umfang von 0,21 Prozent. Die K+S-Aktie zeigt sich dabei volatil und bewegte sich im XETRA-Handel zwischen 10,65 und 10,79 EUR, wobei das Handelsvolumen bei über 91.000 Aktien lag.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens spiegelt sich in den aktuellen Quartalszahlen wider. Im dritten Quartal 2024 verbesserte sich das Ergebnis je Aktie auf -0,15 EUR, verglichen mit -0,26 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging leicht auf 866,20 Millionen EUR zurück. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,218 EUR je Aktie, während die erwartete Dividende bei 0,209 EUR liegt - deutlich unter der Vorjahresdividende von 0,70 EUR.

