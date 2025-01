Die Nordex-Aktie verzeichnete heute eine positive Entwicklung an der Börse mit einem Anstieg von 2,2 Prozent auf 11,44 EUR im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf erreichte das Papier ein Hoch von 11,49 EUR, nachdem es bei 11,31 EUR in den Handel gestartet war. Diese Entwicklung zeigt eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR vom Januar. Besonders erfreulich für Anleger ist die aktuelle Distanz zum Jahrestief, die nun bei knapp 25 Prozent liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt weiterhin bei 18,13 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Geschäftsentwicklung und Auftragslage

Die positive Kursentwicklung wird durch neue Großaufträge unterstützt. Das Unternehmen konnte im Dezember bedeutende Erfolge in Spanien verzeichnen, wo vier verschiedene Kunden Aufträge mit einer Gesamtleistung von 259 Megawatt platzierten. Diese Auftragseingänge sind besonders wichtig für die weitere Geschäftsentwicklung, zumal das Unternehmen im dritten Quartal 2024 bereits eine Verbesserung seiner Ertragslage aufweisen konnte. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,15 EUR darstellt.

Anzeige

Nordex-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nordex-Analyse vom 10. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Nordex-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nordex-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nordex: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...