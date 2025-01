Die GoldMining Inc. verzeichnete am 11. Januar 2025 einen Kursrückgang von 1,91 Prozent auf 0,7945 USD an der NYSE American. Der Bergbaukonzern, der sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert, setzt damit seinen rückläufigen Trend der letzten Wochen fort. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 151,6 Millionen Euro bei 194,7 Millionen ausstehenden Aktien.

Anstehender Investorenauftritt in Vancouver

Das Unternehmen wird am 19. Januar 2025 auf der Vancouver Resources Investor Conference vertreten sein. An den Ständen 628 und 626 haben Investoren die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen der verschiedenen Goldprojekte des Unternehmens zu informieren.

Anzeige

Goldmining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Goldmining-Analyse vom 11. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Goldmining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Goldmining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Goldmining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...