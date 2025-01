Der Zahlungsdienstleister Visa verzeichnete am 11. Januar einen spürbaren Kursrückgang an den Börsen. Die Aktie des Finanzgiganten schloss bei 307,74 USD, was einem Minus von 1,52 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 519,4 Milliarden Euro bleibt Visa dennoch einer der wertvollsten Finanzdienstleister weltweit.

Monatliche Entwicklung zeigt negative Tendenz

Im bisherigen Monatsverlauf musste das Unternehmen einen Wertverlust von 2,90 Prozent hinnehmen. Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt die Aktie weiterhin 17,86 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, verfehlt jedoch das 52-Wochen-Hoch um 4,50 Prozent.

