Die SPIE-Aktie verzeichnete am 11. Januar 2025 einen moderaten Anstieg von 0,14 Prozent auf 29,52 EUR im Vormittagshandel. Der Industriedienstleister, mit einer Marktkapitalisierung von 5,0 Milliarden Euro, bewegt sich damit weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend, der sich in der Jahresperformance von plus 5,02 Prozent widerspiegelt. Trotz eines leichten Monatsrückgangs von 0,20 Prozent notiert die Aktie aktuell 4,78 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Für das Geschäftsjahr 2025 plant SPIE eine Dividende von 0,86 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,63 Prozent entspricht. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,99 und einem Cash-Flow pro Aktie von 4,22 EUR zeigt sich das Unternehmen finanziell solide aufgestellt.

