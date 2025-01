Die Tencent Holdings Ltd. verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen. Der chinesische Technologieriese, mit einer Marktkapitalisierung von 424,5 Milliarden Euro, notiert derzeit bei 45,94 Euro (Stand: 11. Januar 2025, 12:59 Uhr). Während die Aktie im Jahresvergleich ein Plus von 36,87 Prozent aufweist, mussten Anleger im vergangenen Monat einen Rückgang von 10,22 Prozent hinnehmen.

Aktuelle Kennzahlen zeigen solide Basis

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,70 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,91 präsentiert sich das Unternehmen fundamental stark. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 24,04 Euro bei insgesamt 9,3 Milliarden ausstehenden Aktien.

