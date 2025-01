Die Clariant AG verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an der Börse. Der Chemiekonzern notierte in der jüngsten Handelssitzung bei 10,62 EUR, was einem Plus von 1,0 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Euro und einem aktuellen KUV von 0,81 zeigt sich das Unternehmen derzeit fundamental günstig bewertet. Der Spezialchemikalienhersteller weist zudem ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,31 auf.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Kennzahlen des Unternehmens spiegeln eine solide Position wider. Bei 331,9 Millionen ausstehenden Aktien und einem Cash-Flow pro Aktie von 1,28 EUR demonstriert der Konzern seine operative Stärke. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 26,30, basierend auf dem jüngsten Jahresüberschuss von 134,0 Millionen Euro.

Anzeige