Die Coca-Cola Aktie verzeichnete in der jüngsten Handelssitzung an der New Yorker Börse einen Rückgang. Am 11. Januar fiel der Aktienkurs auf 59,47 Euro, was einem Minus von 0,12 Prozent entspricht. Die aktuellen Kursbewegungen fügen sich in einen breiteren Abwärtstrend ein, der sich bereits seit einem Monat abzeichnet, in dem das Papier knapp ein Prozent an Wert einbüßte.

Neue Entwicklungen im BOTSI-Ranking

Eine bedeutende Entwicklung stellt die aktuelle BOTSI-Advisor Bewertung dar. In der großen Trendauswertung vom 10. Januar 2025 erfuhr die Aktie eine Abstufung im Ranking. Der Getränkehersteller, der Teil des 684 Titel umfassenden Anlageuniversums der boerse.de-Signale Aktien USA ist, zeigt damit eine veränderte Positionierung im Marktumfeld.

