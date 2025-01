Die Volkswagen Aktie zeigt in den ersten Handelstagen des Jahres 2025 eine ermutigende Entwicklung. Der Kurs verzeichnete am 11. Januar einen Anstieg von 0,48 Prozent auf 9,21 USD, womit sich die positive Tendenz der letzten Wochen fortsetzt. Im Monatsvergleich konnte das Papier bereits um 2,68 Prozent zulegen, was auf eine verbesserte Marktstimmung hindeutet.

Fundamentaldaten unterstreichen günstige Bewertung

Die aktuellen Kennzahlen des Wolfsburger Automobilkonzerns deuten auf eine moderate Bewertung hin. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,7 Milliarden Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 4,99 präsentiert sich die Aktie in einer interessanten Position. Der Automobilhersteller behält dabei seine starke Präsenz in den globalen Märkten für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Finanzdienstleistungen bei.

