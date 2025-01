Die mexikanische Bergbaugesellschaft Fresnillo verzeichnet einen vielversprechenden Jahresauftakt an der Börse. Am 10. Januar 2025 überschritt die Aktie mit einem Kurs von 7,97 EUR die wichtige 50-Tage-Linie, was auf eine verstärkte Aufwärtsdynamik hindeutet. Der Silber- und Goldproduzent, der aktuell eine Marktkapitalisierung von 5,9 Milliarden Euro aufweist, konnte seinen Aktienkurs im Monatsvergleich um 4,20 Prozent steigern.

Aktuelle Kursentwicklung

Der jüngste Handelskurs liegt bei 7,993 EUR und zeigt damit eine stabile Position im Markt. Die Aktie notiert derzeit 35,39 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während sie noch 18,74 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegt.

