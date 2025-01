Der Energiekonzern Shell plc verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse. Die Aktie des britischen Unternehmens schloss am 12. Januar bei 31,77 EUR und konnte damit innerhalb des vergangenen Monats einen Wertzuwachs von 6,66 Prozent erzielen. Auch die Jahresperformance fällt mit einem Plus von 10,30 Prozent erfreulich aus. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,5 Milliarden Euro gehört Shell weiterhin zu den schwergewichtigen Titeln im Energiesektor.

Fundamentaldaten signalisieren günstige Bewertung

Die aktuellen Kennzahlen deuten auf eine moderate Bewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,61 und einem für 2025 prognostizierten KGV von 8,50 liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 8,93 EUR, was einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,56 entspricht.

Anzeige

Shell-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Shell-Analyse vom 12. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Shell-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Shell-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Shell: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...