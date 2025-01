Die Deutsche Bank verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. The Capital Group Companies hat ihren Anteil an dem Frankfurter Finanzinstitut auf 5,06 Prozent erhöht, was einem Gesamtvolumen von etwa 98,6 Millionen Aktien entspricht. Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Anstieg gegenüber der vorherigen Beteiligung von 3,04 Prozent und unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Investoren an dem Bankhaus. Die Meldung erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Stimmrechtsmitteilungen, nachdem die Schwelle von 5 Prozent überschritten wurde.

Aktuelle Marktbewegungen

Der Aktienkurs der Deutschen Bank reagierte zunächst verhalten auf diese Nachricht und bewegte sich im frühen Handel bei 17,00 Euro. Bemerkenswert ist dabei die positive Entwicklung der vergangenen Monate, die sich in einem 52-Wochen-Hoch von 17,40 Euro widerspiegelt. Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 20,50 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

