Die BrainChip Holdings verzeichnete heute einen erheblichen Kursverlust an verschiedenen Handelsplätzen. Der Anteilsschein rutschte im Tagesverlauf um mehr als 7 Prozent ab und pendelte sich bei etwa 0,198 Euro ein. Besonders bemerkenswert ist der starke Kontrast zum kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch: Am 23. Februar 2024 hatte die Aktie noch einen Höchststand von 0,320 Euro markiert, was einer Differenz von über 60 Prozent zum aktuellen Kursniveau entspricht. Das Handelsvolumen zeigte sich mit mehreren zehntausend gehandelten Aktien durchaus lebhaft.

Ausblick auf kommende Geschäftszahlen

Die Anleger richten ihren Blick bereits auf die Zukunft: Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 wird für den 26. Februar 2025 erwartet. Im darauffolgenden Jahr sollen die entsprechenden Ergebnisse am 4. März 2026 präsentiert werden. Diese Termine könnten für die weitere Kursentwicklung richtungsweisend sein, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Volatilität.

