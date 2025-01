Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete am Handelstag eine deutliche Abwärtsbewegung an der XETRA-Börse. Ausgehend von einem Eröffnungskurs bei 324,30 EUR rutschte das Papier im Tagesverlauf auf bis zu 316,60 EUR ab. Besonders bemerkenswert ist dabei die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 201,70 EUR, von dem sich die Aktie inzwischen deutlich erholt hat. Das aktuelle Kursniveau liegt etwa 59 Prozent über diesem Tiefstand, was die beachtliche Aufwärtsdynamik der vergangenen Monate unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiterhin Potenzial für die MTU-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 348,70 EUR ausgegeben. Für das kommende Geschäftsjahr erwarten Analysten zudem eine Dividendenerhöhung auf 2,39 EUR je Aktie, was gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 EUR eine deutliche Steigerung darstellt. Der Gewinn je Aktie wird für 2024 auf 13,69 EUR geschätzt.

