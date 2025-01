Die Palantir Technologies verzeichnet einen holprigen Start ins neue Jahr, trotz der prestigeträchtigen Aufnahme in den NASDAQ-100 Index am 23. Dezember. Der Technologiewert musste bereits in den ersten Handelstagen spürbare Einbußen hinnehmen, wobei der Kurs um mehr als drei Prozent auf 65,19 USD zurückging. Diese Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zu der bemerkenswerten Kursrally des vergangenen Jahres, in der die Aktie zeitweise ein Rekordhoch von 84,79 USD erreichte.

Fundamentaldaten im Fokus

Die operativen Kennzahlen des Unternehmens zeigen sich dennoch robust. Im letzten Quartalsbericht konnte Palantir einen beachtlichen Umsatzsprung von knapp 30 Prozent auf 725,52 Millionen USD verbuchen. Das Gewinnziel je Aktie wurde mit 0,06 USD erreicht, was die stabile Geschäftsentwicklung unterstreicht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Marktbeobachter einen Gewinn je Aktie von 0,381 USD, was die langfristigen Wachstumsperspektiven des Technologieunternehmens verdeutlicht.

Anzeige

Palantir-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Palantir-Analyse vom 14. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Palantir-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Palantir-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...