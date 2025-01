DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Bayer rechnet damit, dass sein Pharmageschäft im Jahr 2027 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt, sagte Konzernchef Stefan Oelrich am Montag. Der Pharma-Konzern plant, noch in diesem Jahr neue Therapien auf den Markt zu bringen - eine zur Behandlung einer seltenen Herzkrankheit sowie eine nicht-hormonelle Behandlung von Symptomen der Menopause. Der Konzern hofft, dass diese neuen Medikamente die sinkenden Umsätze seines Blockbuster-Blutverdünners Xarelto ausgleichen können, der jährlich etwa 4 Milliarden Dollar einbrachte, bevor er im vergangenen Jahr seine Exklusivität verlor und mit Generika konkurrieren musste. Bayer plant die Markteinführung von Acoramidis, einem Medikament zur Behandlung der seltenen Herzerkrankung Transthyretin-Amyloid-Kardiomyopathie, gegen Ende des ersten Quartals sowie von Elinzanetant, einem nicht-hormonellen Medikament zur Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden, dessen Zulassung Mitte des Jahres erwartet wird. Elinzanetant stelle eine Blockbuster-Chance dar und Acoramidis habe in den USA bereits einen guten Start gehabt. Während diese bevorstehenden Markteinführungen erst später im Jahr zum Umsatz von Bayer beitragen werden, sagte Oelrich, dass andere Medikamente, die Bayer bereits auf den Markt gebracht hat, beginnen, die durch Xarelto verlorenen Einnahmen auszugleichen. Nubeqa, ein Medikament zur Behandlung von Prostatakrebs, übertreffe die Erwartungen des Unternehmens und werde im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar erzielen. Kerendia, ein Medikament zur Behandlung von Nierenerkrankungen und Diabetes, erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 500 Millionen Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2024 und 4Q

18:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis und Trading Statement 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Kering: 2,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 20.379,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.896,50 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 21.058,25 +0,5% Nikkei-225 38.491,69 -1,8% Schanghai-Composite 3.235,88 +2,4% Hang-Seng-Index 19.274,96 +2,1% +/- Ticks Bund -Future 130,94 +10 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 20.132,85 -0,4% DAX-Future 20.339,00 -0,3% XDAX 20.209,53 -0,2% MDAX 25.042,10 -1,3% TecDAX 3.491,09 -0,2% EuroStoxx50 4.954,21 -0,5% Stoxx50 4.357,26 -0,5% Dow-Jones 42.297,12 +0,9% S&P-500-Index 5.836,25 +0,2% Nasdaq-Comp. 19.088,10 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,84 -4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach den Abgaben zu Wochenbeginn dürften Europas Börsen am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Stützend wirkt ein Bloomberg-Bericht. Dort heißt es mit Verweis auf Kreise, dass die angekündigten Importzölle unter der neuen US-Regierung nur schrittweise eingeführt werden sollen. Angeblich sei ein Zollanstieg von 2 bis 5 Prozent im Monat geplant. Auf diesem Weg wolle sich die neue US-Administration Vehandlungsspielraum verschaffen, während zugleich ein plötzlicher Inflationsanstieg vermieden werden soll. Der Bloomberg-Bericht reiht sich ein in eine Serie zuletzt erschienener Meldungen. So gab es Berichte, laut denen Zölle nur auf kritische Importe erhoben werden sollen, genauso wie Meldungen, dass neue Zölle per Notstandsdekret unmittelbar nach Amtsantritt von Donald Trump verhängt werden sollen. Datenhighlight des Tages ist die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise. Zunehmend Akzente dürfte die langsam beginnende Berichtssaison setzen. In den USA legen JP Morgan, Wells Fargo, Citi und Goldman Sachs in den kommenden Tagen ihre Zahlen vor.

Rückblick: Gegenwind kam weiter von der Zinsseite. Die anziehenden Renditen in den USA trieben auch in Europa die Marktzinsen trotz der vergleichsweise schwachen Konjunktur weiter nach oben. Für Technologiewerte ging es 1,2 Prozent nach unten. Gegen den Trend ging es für Ölaktien um 1,1 Prozent nach oben. Nach einem Kurssprung am Freitag zogen die Ölpreise zu Wochenbeginn um weitere rund 2 Prozent an. Der scheidende US-Präsident Biden hat zusätzliche Sanktionen gegen den russischen Ölsektor verhängt. Die Aktien von Impfstoffherstellern litten derweil unter einem sehr schwachen Ausblick von Moderna auf das laufende Jahr. Auf Xetra ging es für Biontech um 4,4 Prozent nach unten, Curevac büßten 9,2 Prozent ein.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für die Porsche-AG-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben. Ein Marktteilnehmer stufte die 2024er-Absatzzahlen als "robust" ein. Technologieaktien wurden dagegen angesichts der hohen Renditen am Anleihemarkt überwiegend gemieden, genauso wie Titel aus dem Immobiliensektor: SAP gaben 0,8 Prozent nach, Elmos 4,6 Prozent oder Vonovia 1,7 Prozent. Qiagen schlossen 1,5 Prozent fester. Das Unternehmen will über einen synthetischen Aktienrückkauf erneut bis zu 300 Millionen US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Bayer gewannen 0,3 Prozent. Die Bayer-Tochter Bluerock Therapeutics kann ihren Zelltherapiekandidaten Bemdaneprocel zur Behandlung einer moderaten Parkinson-Erkrankung direkt in die zulassungsrelevante klinische Phase 3 überführen. Zu den deutschen Small & Midcaps äußerten sich die Analysten von Jefferies. So wurden SMA Solar (+4,6%) auf "Buy" hochgestuft. Jefferies empfiehlt auch PVA Tepla zum Kauf, der Kurs stieg um 3,2 Prozent. Dagegen litten Aixtron mit einem Minus von 7,2 Prozent unter einer Verkaufsempfehlung, Verbio brachen nach einer Abstufung um 15,8 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft am Montag verlief ruhig. Die Aktie von Steico wurde 0,5 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen hatte vorläufige Zahlen für 2024 vorgelegt. Laut Mitteilung lag der Umsatz bei 376,3 (Vj: 365,3) Millionen Euro und das EBIT bei 36,1 (30,4) Millionen Euro. Erwartet wurde ein Umsatz von rund 375 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 38 und 40 Millionen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Anleger schüttelten die überraschend starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag im Handelsverlauf ab. Diese hatten der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank einen zusätzlichen Dämpfer verpasst und für steigende Renditen am Anleihemarkt gesorgt. Für Gegenwind sorgten neue Exportbeschränkungen der US-Regierung für Chips für künstliche Intelligenz. Der Halbleiter-Konzern Nvidia hat daraufhin an den designierten US-Präsidenten Donald Trump appelliert, die neuen Vorschriften der Biden-Administration zur KI-Technologie abzulehnen. Die Aktie von Nvidia gab um 2,0 Prozent nach, Micron büßten 4,3 Prozent ein. Johnson & Johnson (+1,7%) will das Biotechnologie-Unternehmens Intra-Cellular Therapies (+34,1%) für insgesamt etwa 14,6 Milliarden US-Dollar übernehmen und sich im Bereich der Medikamente für neurologische Erkrankungen verstärken. T-Mobile US rückten um 1,0 Prozent vor. Der Mobilfunkanbieter kauft für rund 600 Millionen Dollar in bar Vistar Media, ein auf Außenwerbung spezialisiertes Unternehmen. Eli Lilly (-0,3%) übernimmt das Brustkrebs-Behandlungsportfolio von Scorpion Therapeutics für bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar in bar. Moderna knickten um 16,8 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller verschreckte mit einem äußerst schwachen Umsatzausblick 2025.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,39 +1,3 4,38 15,2 5 Jahre 4,61 +4,4 4,56 22,9 7 Jahre 4,71 +3,0 4,68 22,9 10 Jahre 4,79 +2,3 4,76 21,8 30 Jahre 4,97 +2,5 4,94 18,8

Am Anleihemarkt setzte sich die Aufwärtsbewegung bei den Renditen nach den starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag fort. Diese hatten Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank einen Dämpfer verpasst.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0248 -0,1% 1,0263 1,0199 -1,1% EUR/JPY 161,54 +0,1% 161,41 160,73 -0,8% EUR/CHF 0,9386 -0,2% 0,9402 0,9378 +0,0% EUR/GBP 0,8393 +0,1% 0,8386 0,8392 +1,4% USD/JPY 157,64 +0,2% 157,31 157,59 +0,2% GBP/USD 1,2210 -0,2% 1,2238 1,2153 -2,4% USD/CNH 7,3480 +0,1% 7,3402 7,3518 +0,2% Bitcoin BTC/USD 94.806,75 +0,5% 94.346,00 91.837,65 +0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

