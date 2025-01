© Foto: DALL-E

Als Techaktien noch nicht das Nonplusultra für die Anleger waren, funktionierte die simple Anlagestartegie "Dogs of the Dow" recht gut. 2024 hinkte sie dem Markt allerdings hinterher. 2025 könnte das aber anders sein!Die Dogs of the Dow-Strategie ist eine einfache und beliebte Methode, um in Aktien zu investieren. Sie konzentriert sich auf die Dividendenrendite, also den Anteil der Dividende im Vergleich zum Aktienkurs. Die Idee dahinter ist, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite oft unterbewertet sind und gute Erholungschancen haben. So funktioniert es: 1. Schau dir die 30 Aktien im Dow Jones Index an. 2. Wähle die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus. 3. Investiere …