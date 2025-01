Amazon verstärkt sein Engagement für nachhaltige Logistik in Europa durch eine bedeutende Bestellung von 200 schweren Elektro-LKW bei Daimler Truck. Diese strategische Investition, die ab 2025 umgesetzt wird, sieht den Einsatz von über 140 Fahrzeugen in Großbritannien und mehr als 50 in Deutschland vor. Diese Expansion baut auf der bestehenden Flotte von 38 Elektro-LKW auf, die seit Jahresbeginn bereits in Europa im Einsatz sind. Der Onlinehandelsriese plant, im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie über mehrere Jahre hinweg eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines europäischen Transportnetzwerks zu investieren.

Innovative Lieferkonzepte für Nachhaltigkeit

Die Transportrevolution von Amazon geht über schwere Nutzfahrzeuge hinaus. In Deutschland hat das Unternehmen bereits seine Flotte elektrischer Lieferfahrzeuge auf über 600 Einheiten erweitert. Besonders innovativ zeigt sich der Konzern in den Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt, wo mittlerweile auch elektrische Lastenfahrräder für die Paketzustellung zum Einsatz kommen. Diese Maßnahmen sind Teil des ambitionierten Ziels, bis 2040 vollständige CO2-Neutralität zu erreichen.

