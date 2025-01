Die Scout24-Aktie demonstriert weiterhin bemerkenswerte Stärke an der Börse und verzeichnete im XETRA-Handel einen bedeutenden Kursanstieg von 1,9 Prozent auf 88,85 Euro. Diese positive Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Aufwärtstrend ein, der sich seit dem Jahrestief von 61,76 Euro im Februar 2024 manifestiert. Bemerkenswert ist dabei die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 90,60 Euro, das erst kürzlich im Dezember markiert wurde. Die robuste Entwicklung spiegelt sich auch in der Handelsdynamik wider, mit einem beachtlichen Handelsvolumen von über 7.800 Aktien.

Analysten zeigen sich optimistisch

Die Expertengemeinschaft signalisiert weiterhin Zuversicht für die Zukunft des Unternehmens. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,74 Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 1,20 Euro je Aktie im Vorjahr wird für 2024 eine Erhöhung auf 1,23 Euro erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 87,74 Euro, was die aktuelle Bewertung der Aktie untermauert.

