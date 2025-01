Der Wolfsburger Automobilkonzern verzeichnete im Jahr 2024 einen bemerkenswerten Rückgang bei den Auslieferungen seiner Elektrofahrzeuge. Mit 744.800 ausgelieferten vollelektrischen Fahrzeugen lag die Anzahl um 3,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Gesamtauslieferungen wider, die im Geschäftsjahr 2024 um 2,3 Prozent auf 9,027 Millionen Fahrzeuge zurückgingen. Besonders der chinesische Markt bereitete dem Konzern im vierten Quartal Schwierigkeiten, wo der Absatz aufgrund des intensiven Wettbewerbs um 8 Prozent auf 871.500 Einheiten einbrach.

Positive Entwicklung in westlichen Märkten

Trotz der Herausforderungen im asiatischen Raum konnte Volkswagen in anderen Kernmärkten Erfolge verzeichnen. In Westeuropa stieg der Absatz im letzten Quartal 2024 leicht um 0,7 Prozent auf 834.000 Fahrzeuge. Noch deutlicher fiel das Wachstum in Nordamerika aus, wo der Konzern seine Verkaufszahlen um 4 Prozent auf 288.000 Einheiten steigern konnte. Diese regionalen Erfolge spiegelten sich auch im Aktienkurs wider, der sich mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 92,06 EUR behaupten konnte.

