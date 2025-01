Die Vonovia-Aktie zeigt sich in den ersten Wochen des neuen Jahres mit einer durchwachsenen Performance. Nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bei 27,27 EUR bewegte sich der Kurs in einer engen Spanne zwischen 27,08 EUR und 27,46 EUR. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 33,93 EUR, der im Oktober 2024 erreicht wurde. Die aktuelle Marktentwicklung spiegelt sich auch im Handelsvolumen wider, das sich auf über 420.000 gehandelte Aktien beläuft.

Analysten bleiben trotz Quartalsverlust optimistisch

Trotz eines Verlustes von 0,09 EUR je Aktie im letzten Quartal 2024 sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Vonovia-Aktie. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden EUR gesteigert werden. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 34,83 EUR an. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 1,19 EUR je Aktie erwartet, was gegenüber der Vorjahresdividende von 0,90 EUR eine deutliche Steigerung darstellt.

