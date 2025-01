Die Aktie des Schmuckhändlers Bijou Brigitte verzeichnete am Handelstag spürbare Einbußen. An der XETRA-Börse sank der Kurs um 0,4 Prozent auf 35,75 Euro, während im Stuttgarter Handel sogar ein Rückgang von 0,7 Prozent auf 35,65 Euro zu beobachten war. Das Handelsvolumen belief sich auf 1.639 Aktien via XETRA, während in Stuttgart lediglich 100 Anteilsscheine den Besitzer wechselten. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 44,70 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde.

Historische Entwicklung im Fokus

Im Rückblick zeigt sich eine bemerkenswerte Kursspanne: Während das Papier im Mai 2024 noch ein Jahreshoch von 44,70 Euro verzeichnete, fiel es im August auf ein 52-Wochen-Tief von 31,00 Euro. Um das frühere Höchstniveau wieder zu erreichen, müsste die Aktie einen Zuwachs von etwa 25 Prozent verbuchen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine Stagnation bei Umsatz und Gewinn, mit einem Ergebnis je Aktie von 1,36 Euro bei einem Quartalsumsatz von 89,00 Millionen Euro.

