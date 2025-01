Die Deutsche Börse verzeichnet einen bemerkenswerten Handelstag mit deutlichen Kursgewinnen an der XETRA-Börse. Der Handelstag startete bei 226,60 EUR und entwickelte sich im Tagesverlauf positiv, wobei die Aktie zeitweise bis auf 228,80 EUR kletterte. Mit einem Plus von 1,1 Prozent etablierte sich der Kurs bei 228,30 EUR, was die robuste Marktposition des Unternehmens unterstreicht. Bemerkenswert ist dabei die rege Handelsaktivität mit einem Volumen von über 106.000 gehandelten Aktien, was das starke Interesse der Anleger widerspiegelt.

Optimistische Zukunftsaussichten

Die Analystengemeinschaft zeigt sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Deutschen Börse. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 10,54 EUR. Auch die Dividendenerwartungen stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 3,80 EUR im Vorjahr rechnen Analysten für das aktuelle Jahr mit einer Erhöhung auf 4,06 EUR je Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 223,78 EUR sehen Experten weiteres Potenzial für die Aktie, die sich derzeit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 229,40 EUR bewegt.

