FRANKFURT/ROM (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem Einstieg der Lufthansa hat die italienische Staats-Fluglinie Ita die künftige Unternehmensspitze festgelegt. In einer Aktionärsversammlung hat der italienische Staat die Lufthansa-Manager Jörg Eberhart und Lorenza Maggio in den fünfköpfigen Verwaltungsrat berufen, wie Ita und Lufthansa mitteilen. Eberhart soll die Airline als Chief Executive Officer leiten. Der formale Akt zur Übernahme einer Minderheit von 41 Prozent des Unternehmens durch den Lufthansa-Konzern stand noch aus. Laut italienischen Medienberichten sind noch letzte Formalien zu klären. Langfristig will Lufthansa die Alitalia-Nachfolgerin vollständig übernehmen und in den Konzern integrieren./ceb/DP/zb