Beim Auftaktprogramm von Emjays im Jahr 2023 wurde Fluence als Beleuchtungsunternehmen des Jahres ausgezeichnet

Fluence, ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Cannabisanbau, gewann bei den Emjays International Cannabis Awards gleich zweimal und sicherte sich die Auszeichnung als Anbautechnologie des Jahres bei der MJBizCon 2024.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250115892082/de/

Fluence wins Cultivation Technology of the Year at the Emjays International Cannabis Awards during MJBizCon 2024 (photo courtesy of the Emjays)

"The Emjays" ist eine Kooperation zwischen den preisgekrönten Event-Produzenten Farechild Events und MJBizCon, der größten Messe und Medienplattform der Cannabisbranche. Das Programm würdigt Wegbereiter und Innovatoren in mehr als zwanzig Kategorien der Cannabisindustrie. Bei der Auftaktveranstaltung des Programms 2023 wurde Fluence zum Beleuchtungsunternehmen des Jahres gewählt.

"In einer Zeit, in der die globale Cannabisbranche neue Meilensteine erobert, sind wir stolz auf die Anerkennung, die wir gemeinsam mit Dutzenden anderer Unternehmen erhalten, die den Sektor vorantreiben", so Michiel van Dam, President des Geschäftsbereichs Agricultural Lighting bei Signify. "Diese Würdigung verdanken wir unseren großartigen Kunden, die uns motivieren, Cannabisbauern auf der ganzen Welt die beste Anbautechnologie zur Verfügung zu stellen."

Die Auszeichnung war die Krönung einer weiteren erfolgreichen MJBizCon für das Fluence-Team, das die neuesten Beleuchtungslösungen des Unternehmens aus den Serien VYPR, RAPTR, SPYDR und VYNE präsentierte und den neunten jährlichen "State of the Cannabis Lighting Market Report" veröffentlichte. Dr. David Hawley, leitender Wissenschaftler bei Fluence, trug mit seinem Know-how ebenfalls zur Konferenz bei, und zwar in einer aufschlussreichen Session mit dem Titel "Maximierung des Cannabisertrags durch Intercanopy-Beleuchtung: Strategien und bewährte Praktiken".

Die Finalisten und Gewinner von Emjays wurden am 5. Dezember 2024 während der MJBizCon im Pearl Concert Theater im Palms Hotel Casino Las Vegas ausgezeichnet. Eine vollständige Liste der Gewinner finden Sie hier.

Weitere Informationen über Fluence sind erhältlich unter www.fluence-led.com.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt starke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Anbau von Pflanzen sowie Forschungszwecke. Fluence ist ein führender LED-Beleuchtungslieferant im globalen Cannabis-Markt mit dem Ziel, den Anbau von Cannabis für die Top-Anbauer in Gewächshäusern und Innenräumen effizienter zu gestalten. Die Hauptsitze von Fluence befinden sich für die USA in Austin, Texas, und für EMEA in Eindhoven, Niederlande. Fluence gehört zur Geschäftseinheit Signify's Agricultural Lighting. Mehr Informationen finden Sie unter: www.fluence-led.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250115892082/de/

Contacts:

Medienkontakt

Emma Chase

Red Fan Communications

emma@redfancommunications.com

512-917-4319