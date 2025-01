PASADENA, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 16. Januar 2025 / The Now Corporation (OTC PINK:NWPN), ein Pionier der Solarenergie-Innovation im städtischen Bereich, freut sich sehr, die Beauftragung von OTC PR Group, Inc., einer führenden Gesellschaft für Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit, als offiziellen Kommunikationspartner bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit stellt für The Now Corporation einen entscheidenden Moment dar, da das Unternehmen derzeit bestrebt ist, seine Marke aufzuwerten, breiteres Investoreninteresse zu wecken und seinen Ruf als führendes Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energiewende zu stärken.

Die Partnerschaft von The Now Corporation mit OTC PR Group unterstreicht sein Streben nach Transparenz, Einbindung der Aktionäre und strategisches Storytelling. Mit der herausragenden Expertise von OTC PR Group will The Now Corporation seine Zielsetzung einem globalen Publikum nahebringen und sicherstellen, dass Investoren, Partner und Stakeholder gleichermaßen voll auf die Zielsetzung des Unternehmens, die urbane Solarenergieproduktion zu revolutionieren, ausgerichtet sind.

Ein strategischer Schritt hin zu beispiellosem Wachstum

Da weltweit eine Hinwendung zu Lösungen für erneuerbare Energien stattfindet, befindet sich The Now Corporation in einer einzigartigen Position, um von dieser Dynamik zu profitieren. Mit seiner Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. an der Spitze der urbanen Solarenergie und der Netzintegration baut das Unternehmen kontinuierlich an einem Fundament für Innovation und Nachhaltigkeit. Um diese bahnbrechenden Entwicklungen effizient zu kommunizieren, greift The Now Corporation auf die Kompetenz von OTC PR Group zurück, deren nachweisliche Erfolgsbilanz, börsennotierte Unternehmen in neue Höhen zu treiben, ideal zu diesem ambitionierten Weg passt.

Alfredo Papadakis, CEO von The Now Corporation, äußerte sich wie folgt zu der Partnerschaft:

"Mit unserer Kooperation mit OTC PR Group beginnt für The Now Corporation ein neues Kapitel. Im Zuge der weiteren Ausweitung unserer Solarenergie-Initiativen stellt diese Partnerschaft sicher, dass unsere Botschaft die gesamte Investorenwelt erreicht. Mit ihrer Expertise sind wir gut aufgestellt, um stärkere Beziehungen aufzubauen, neue Chancen anzuziehen und das Vertrauen zu schaffen, dass unsere Zielsetzung die urbane Energielandschaft verändern kann."

Umfangreiche Services für maximale Wirkung

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird OTC PR Group eine Reihe von Services bereitstellen, die auf die Bedürfnisse von The Now Corporation zugeschnitten sind, unter anderem:

- Investor Relations: Einbindung der Investment Community durch klare, überzeugende Botschaften und stimmige Kommunikation.

- Öffentlichkeitsarbeit: Verbesserung der Bekanntheit und Glaubwürdigkeit der Marke und wirkungsvolles Storytelling.

- Social Media und Content Management: Aufbau einer dynamischen und ansprechenden digitalen Präsenz zur Ausweitung von Reichweite und Bindung.

- Marktpositionierung: Erarbeitung eines Narrativs, das die führende Rolle von The Now Corporation bei Nachhaltigkeit und urbaner Solarinnovation herausstellt.

Douglas Baker, President von OTC PR Group, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit:

"Wir fühlen uns geehrt, diese Partnerschaft mit The Now Corporation einzugehen, einem Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien beispielhaft für Innovation und zukunftsweisende Lösungen ist. Unser Ziel ist es, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Botschaft zu verstärken, sich mit wichtigen Stakeholdern zu vernetzen und sich als führend bei urbaner Solarenergie zu positionieren. Zusammen werden wir bemerkenswerte Meilensteine erreichen."

Eine glänzende Zukunft für die urbane Solarenergie

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist The Now Corporation noch stärker darum bemüht, die urbanen Dächer in Solarkraftwerke zu verwandeln, die den Städten der gesamten Nation saubere, effiziente Energie liefern. Da die städtischen Energiekosten stetig steigen, ist der Fokus des Unternehmens auf Netzintegration und nachhaltige Innovation wichtiger denn je.

Im Zuge der Erweiterung der Initiativen durch The Now Corporation dient die Partnerschaft mit OTC PR Group als entscheidende Säule bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit nicht nur seine Marktpräsenz verstärkt, sondern auch das Vertrauen der Investoren in sein langfristiges Potenzial vertieft.

Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und unterliegt den durch diese Abschnitte geschaffenen Safe-Harbour-Bestimmungen. Dieses Material enthält Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse und/oder Finanzergebnisse vorausschauender Art, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das in dieser Pressemitteilung dargelegte Geschäft aufgrund von unvorhergesehenen Herausforderungen hinsichtlich Technik, Installation, Genehmigungen etc. nicht zustande kommt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance oder die Erfolge von The Now Corporation wesentlich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck kommen. Soweit nicht nach den Bundeswertpapiergesetzen der USA erforderlich, übernimmt The Now Corporation keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig öffentlich zu aktualisieren.

Über OTC PR Group, Inc.

OTC PR Group ist eine führende Gesellschaft für Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit, deren Ziel es ist, börsennotierte Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Bekanntheit, Glaubwürdigkeit und Kommunikation mit Investoren zu verbessern. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung bietet die Gesellschaft kundenspezifische Strategien, um ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und auf wettbewerbsintensiven Märkten erfolgreich zu sein.

Über The Now Corporation

The Now Corporation definiert über ihre Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. die Energielandschaft mit bahnbrechenden städtischen Solarlösungen neu. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz verwandelt das Unternehmen Dächer in leistungsstarke Quellen für saubere Energie und liefert netzgebundenen Strom in hochpreisige städtische Gebiete. Mit seinem Engagement für Innovation ebnet The Now Corporation den Weg in eine nachhaltige, glänzende Zukunft.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Michael Cimino

mailto:Michael@pubcopr.com

QUELLE: The Now Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78104Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78104&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US67010T1034Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18901086-the-now-corporation-otc-nwpn-beauftragt-otc-pr-group-inc-investor-relations-leitung-ausweitung-marktpraesenz