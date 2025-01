Die Bank of America verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnzuwachs von zwei Prozent auf 27,1 Milliarden US-Dollar. Während der Zinsüberschuss einen leichten Rückgang erfuhr, konnte das Finanzinstitut durch gesteigerte Einnahmen aus Gebühren und Provisionen die Gesamterträge um drei Prozent auf 101,9 Milliarden Dollar erhöhen. An der Börse reagierten die Anleger jedoch verhalten - im vorbörslichen Handel an der NYSE verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 0,70 Prozent auf 46,77 US-Dollar. Besonders bemerkenswert war die positive Entwicklung im vierten Quartal, als die Kundeneinlagen deutlich anstiegen und der Zinsüberschuss sich im Vergleich zu den vorherigen Quartalen verbesserte.

Ausblick für das neue Geschäftsjahr

Die Führungsetage des Finanzhauses blickt optimistisch in die Zukunft und prognostiziert eine Steigerung des Zinsüberschusses im laufenden Jahr. Diese Zuversicht basiert auf der positiven Entwicklung des Kundengeschäfts im vierten Quartal. Allerdings belasten höhere Rückstellungen für gefährdete Kredite und gestiegene Betriebskosten weiterhin die Ertragslage des Unternehmens.

Anzeige

Bank of America-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bank of America-Analyse vom 16. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Bank of America-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bank of America-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bank of America: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...