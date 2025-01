Die K+S AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur: Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil am Kasseler Düngemittelkonzern auf 5,02 Prozent der Stimmrechte erhöht. Diese Entwicklung wurde am 16. Januar 2025 bekannt gegeben, nachdem die Beteiligung am 13. Januar die meldepflichtige Schwelle überschritt. Zusätzlich hält BlackRock Instrumente, die weiteren Zugriff auf 2,34 Prozent der Stimmrechte ermöglichen, wodurch sich die Gesamtposition auf 7,36 Prozent beläuft.

Aktuelle Kursentwicklung

Der Handelstag am 16. Januar 2025 zeigte eine volatile Entwicklung der K+S-Aktie. Nach einem Handelsstart bei 11,50 EUR bewegte sich der Kurs im Tagesverlauf zwischen 11,35 EUR und 11,69 EUR. Zum Vergleich: Das aktuelle Kursniveau liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,15 EUR vom April 2024, aber über dem Tief von 9,97 EUR aus dem September. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 10,41 EUR an.

