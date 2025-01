Die Boeing-Aktie verzeichnete am Donnerstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung am US-amerikanischen Aktienmarkt. Mit einem Kursplus von 1,63 Prozent erreichte das Wertpapier einen Stand von 168,91 US-Dollar, was einem Zuwachs von 2,71 US-Dollar entspricht. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Quartalsergebnissen des Luftfahrtkonzerns, bei denen noch ein deutlicher Verlust je Aktie von 9,97 USD ausgewiesen wurde. Bemerkenswert ist auch die Handelsdynamik, die sich im Tagesverlauf kontinuierlich verstärkte, wobei das Handelsvolumen deutlich anzog.

Analysteneinschätzungen und Kurspotenzial

Die Experten sehen trotz der aktuellen Herausforderungen weiteres Aufwärtspotenzial für die Boeing-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 206,33 USD, was einem erheblichen Steigerungspotenzial vom aktuellen Niveau entspricht. Allerdings bleibt der Weg zum 52-Wochen-Hoch von 217,53 USD, das am 25. Januar 2024 erreicht wurde, noch weit. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie noch knapp 30 Prozent an Wert zulegen.

