Die zweitgrößte US-Bank verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen bemerkenswerten Gewinnzuwachs von zwei Prozent, der sich auf 27,1 Milliarden US-Dollar belief. Dies wurde hauptsächlich durch gesteigerte Einnahmen aus Gebühren und Provisionen erreicht, die den leichten Rückgang im Zinsüberschuss mehr als ausgleichen konnten. Die Gesamterträge stiegen um drei Prozent auf 101,9 Milliarden Dollar, wobei sich höhere Rückstellungen für risikobehaftete Kredite und gestiegene Betriebskosten als dämpfende Faktoren erwiesen.

Aktuelle Marktentwicklung

An der New Yorker Börse reagierten die Anleger zunächst verhalten auf die Geschäftszahlen. Nach anfänglichen Kursgewinnen verzeichnete die Bank of America-Aktie einen Rückgang von 1,21 Prozent auf 46,53 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 360 Milliarden Dollar behält das Finanzinstitut seine Position als zweitwertvollste Bank der Vereinigten Staaten, wenn auch mit deutlichem Abstand zum Branchenführer.

