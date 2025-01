Die US-amerikanische Großbank Truist Financial verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung im Schlussquartal 2024. Das Finanzinstitut mit Hauptsitz in Charlotte konnte einen deutlichen Gewinnsprung verbuchen und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 1,22 Milliarden Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 0,91 Dollar entspricht. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal dar, in dem noch ein Verlust von 5,17 Milliarden Dollar verzeichnet wurde. Die Gesamteinnahmen stiegen auf 5,11 Milliarden Dollar, was einem Zuwachs von etwa 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Ausblick für 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Truist Financial optimistisch und prognostiziert einen Anstieg der bereinigten Einnahmen um 3,0 bis 3,5 Prozent. Allerdings wird für das erste Quartal 2025 mit einem leichten Rückgang der Einnahmen um etwa zwei Prozent im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Mit einem Gesamtvermögen von 531 Milliarden Dollar bekräftigt das Unternehmen seine Position als eine der führenden Geschäftsbanken in den USA.

