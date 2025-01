Die OC Oerlikon Aktie verzeichnete am Freitag eine positive Entwicklung an der SIX Swiss Exchange. Im Verlauf des Handelstages stieg der Aktienkurs kontinuierlich an und erreichte am Mittag einen Stand von 3,55 CHF, was einem Plus von 1,5 Prozent entspricht. Das Schweizer Technologieunternehmen, das sich auf Werkstoffe und Oberflächentechnologien spezialisiert hat, konnte damit seine Marktposition zum Ende der Handelswoche stärken.

Marktkapitalisierung und Handelsvolumen

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Euro bleibt OC Oerlikon ein bedeutender Akteur im Technologiesektor. Die positive Kursentwicklung der letzten Handelstage spiegelt sich auch im Vergleich zum Vortag wider, wo bereits ein Anstieg von 0,8 Prozent verzeichnet wurde.

Anzeige

OC Oerlikon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue OC Oerlikon-Analyse vom 18. Januar liefert die Antwort:

Die neusten OC Oerlikon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für OC Oerlikon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

OC Oerlikon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...