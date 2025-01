Die Synopsys-Aktie verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an den Märkten. Der Technologiewert stieg am 17. Januar 2025 um 2,72 Prozent auf 513,25 EUR. Besonders bemerkenswert ist die monatliche Performance mit einem Plus von 6,27 Prozent. Die Berenberg Bank passte heute ihr Kursziel für den Softwarehersteller von 655 USD auf 630 USD an, behält jedoch ihre Kauf-Empfehlung bei.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 79,4 Milliarden Euro zählt Synopsys zu den bedeutenden Playern im Softwaresektor. Der aktuelle Kurs liegt zwar 13,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, konnte sich aber mit 19,63 Prozent deutlich vom 52-Wochen-Tief absetzen.

