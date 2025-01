Die Air Liquide-Aktie zeigt sich zum Jahresstart 2025 in robuster Verfassung. Der Industriegase-Konzern verzeichnete am 18. Januar einen Kursanstieg von 1,90 Prozent auf 166,25 USD. Besonders bemerkenswert ist der jüngste technische Durchbruch: Am 16. Januar überschritt die Aktie mit 158,40 EUR die wichtige 50-Tage-Linie, was als positives Signal gewertet wird. Der Titel testet aktuell die bedeutende Unterstützungsmarke von 154,24 EUR.

Kommende Quartalszahlen im Fokus

Die Anleger richten ihren Blick nun auf den 13. Februar 2025, wenn Air Liquide seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 91,5 Milliarden Euro zählt der französische Konzern weiterhin zu den Schwergewichten im europäischen Industriesektor.

