Vancouver, BC, 17. Januar 2025 - Demesne Resources Ltd. (CSE:DEME) (OTCQB:DEMRF) (FWB:RK9) ("Demesne" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die vierte und letzte Tranche (die "vierte Tranche") seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat. Im Rahmen der vierten Tranche gab das Unternehmen 1.740.884 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Preis von 0,25 $ pro Stammaktie aus und erzielte damit einen Bruttoerlös von ca. 435.221 $.

Das Unternehmen erzielte im Rahmen des überzeichneten Angebots über alle Tranchen hinweg einen Bruttoerlös von ca. 2.010.622 $.

Im Zusammenhang mit der vierten Tranche zahlte das Unternehmen den berechtigten Vermittlern Vermittlungsgebühren in Höhe von 11.200 $ in bar und 44.800 Stammaktien-Kaufwarrants (die "Finders Warrants"). Jeder Finders Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Grundkapitals des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 12 Monaten.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung bestimmter Zahlungen gemäß der Optionsvereinbarung in Zusammenhang mit dem IMA-Minenprojekt, bestimmter Zahlungen gemäß der Optionsvereinbarung in Zusammenhang mit dem Star-Projekt, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm, Marketing und Unternehmensentwicklung sowie als allgemeines Betriebskapital verwenden. Alle im Zusammenhang mit der vierten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

WEITERE UNTERNEHMENSENTWICKLUNGEN

Das Unternehmen gibt außerdem gemäß den Richtlinien der CSE bekannt, dass es eine Marketingagenturvereinbarung (die "Marketingvereinbarung") mit einem unabhängigen Unternehmen, Global One Media Limited ("Global One"), abgeschlossen hat, die dem Unternehmen unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Social-Media-Management, Marketing und Vertrieb anbietet. Der Marketingvertrag hat eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten, die am 1. November 2024 begann, und das Unternehmen zahlt Global One eine monatliche Grundgebühr von 3.700 US$, ohne jegliche Ausgaben für Werbung. Global One Media hat weder direkt noch indirekt einen Anteil am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch ein Recht oder die Absicht, einen solchen Anteil zu erwerben.

Das Unternehmen hat außerdem eine Werbevereinbarung (die "Werbevereinbarung") mit Gold Standard Media, LLC ("GSM") abgeschlossen, um unter anderem Landing Pages, digitales Marketing, E-Mail-Marketing und Influencer-Marketing bereitzustellen. Der Werbevertrag hat eine Laufzeit von sechs Monaten, die am 27. Januar 2025 beginnt, und das Unternehmen zahlt GSM insgesamt 400.000 US$ und hat 850.000 Aktienoptionen gewährt. Jede Partei hat das Recht, diesen Werbevertrag jederzeit zu kündigen.

ÜBER DEMESNE RESOURCES LTD.

Demesne Resources Ltd. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Konzessionsgebieten mit Magnetitmineralvorkommen verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat Demesne eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen und Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

