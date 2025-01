Sektoranalyse Gold-Aktien - Die Saisonlität spricht ffür das gelbe Edelmetall!

Fokus auf Goldminen: Traden & Investieren mit Gold-Aktien

Gold-Aktien, also Aktien von Goldminenunternehmen, können aus mehreren Gründen für Anleger attraktiv sein. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Hebelwirkung auf den Goldpreis: Steigt dieser, erhöhen sich die Gewinne der Minenunternehmen überproportional, da die Förderkosten weitgehend konstant bleiben, während die Verkaufserlöse steigen. Dieser operative Hebel macht Gold-Aktien für Anleger interessant, die auf steigende Goldpreise setzen möchten.

Die Saisonalität im ersten Quartal zeigt historisch ein bemerkenswertes Muster. Der Goldpreis und damit auch Gold-Aktien tendieren häufig zu einer positiven Entwicklung in diesem Zeitraum. Dies wird unter anderem auf die erhöhte Nachfrage aus Asien durch das chinesische Neujahrsfest sowie den Beginn der indischen Hochzeitssaison mit traditionell hoher Goldnachfrage zurückgeführt. Auch Portfolio-Umschichtungen institutioneller Anleger zu Jahresbeginn können den Kurs positiv beeinflussen.

Allerdings bergen Investments in Gold-Aktien auch spezifische Risiken, die Anleger kennen sollten. Die Volatilität ist typischerweise höher als bei physischem Gold. Hinzu kommen Unternehmensrisiken wie mögliche Managementfehler oder Probleme bei der Förderung. Auch politische Risiken in den Förderländern sowie Währungsrisiken, da viele Goldminen außerhalb des Euro-Raums operieren, sollten in die Anlageentscheidung einbezogen werden. Eine sorgfältige Analyse der einzelnen Minenunternehmen und eine breite Streuung des Investments können helfen, diese Risiken zu minimieren.

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) - ISIN US0084921008

Der Bergbaukonzern Agnico Eagle Mines konzentriert seine Aktivitäten hauptsächlich auf die kanadischen Nordwestprovinzen Ontario und Québec. Das Unternehmen hat seine internationale Präsenz durch neue Minenprojekte erweitert - zum einen mit der Kittilä-Mine in Finnland und zum anderen mit dem Abbauvorhaben Pinos Altos in Mexiko. 2023 gab es einen Rekordgewinn, der wohl laut Prognosen für 2024 noch einmal übertroffen wird. Im Chartbild erkennen wir eine Digaonale, bei deren Überschreiten deutliches Momentum nach oben zu erwarten wäre.

Alamos Gold Inc. (AGI) - ISIN CA0115321089

Mit Standorten in Kanada und Mexiko zählt Alamos zu den mittelgroßen Goldproduzenten Nordamerikas. Das in Kanada ansässige Unternehmen fördert Gold in drei Minen: Im Island Gold Distrikt und der Young-Davidson Mine in Nord-Ontario sowie im Mulatos Distrikt im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Darüber hinaus treibt Alamos mehrere vielversprechende Wachstumsprojekte voran. Auch hier sahen wir einen Rekordgewinn in 2023 und weitere Steigerung für das Folgejahr. Im vierten Quartal lag die Goldausbeute allerdings unter den Erwartungen. Im Chart gibt es ebenfalls eine diagonale Linie. Sobald es hier darübergeht, könnte die Gold-Aktie verstärkt Fahrt aufnehmen. Das aktuelle Golden Cross könnte zusätzliches Momentum liefern.

Kinross Gold Corporation (KGC) - ISIN CA4969024047

Kinross Gold Corp., 1993 in Toronto gegründet, ist ein bedeutender kanadischer Goldproduzent. Das Unternehmen betreibt Minen in Nord- und Südamerika (USA, Kanada, Brasilien, Chile) sowie Afrika (Ghana, Mauretanien). Nach dem Verkauf der Kupol-Mine in Sibirien 2022 konzentriert sich Kinross verstärkt auf Projekte in Mauretanien und Brasilien. Die fundamentale Entwicklung ist sehr überzeugend. Charttechnisch wünschen wir uns im Zuge des laufenden Rücksetzers vor dem Triggern eine weitere Annäherung an der 20er-EMA.

AngloGold Ashanti Limited (AU) - ISIN US0351282068

Das ursprünglich aus Südafrika stammende Goldbergbauunternehmen hat heute seinen Sitz im Vereinigten Königreich. Es beitzt Minen in Afrika, Südamerika und Australien. Nach dem Verlustjahr 2023 sah es fundamental zuletzt wieder deutlich besser aus. Im Chart gefällt uns die Rückkehr auf die Oberseite dder gleitenden Durchschnitte. Bevor wir long einsteigen, wollen wir einen Pullback oder eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau abwarten.

Tagescharts vom 17.01.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 18.01.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.