Die Hannover Rück-Aktie zeigt sich zum Jahresbeginn 2025 in robuster Verfassung. Mit dem Anstieg auf 252,50 EUR überschritt das Papier des Rückversicherers am 16. Januar die wichtige 100-Tage-Linie, was für positive Dynamik im Handel sorgte. Der aktuelle Kurs von 254,15 EUR spiegelt dabei eine stabile Entwicklung wider, die sich auch in der Marktkapitalisierung von 30,7 Milliarden EUR niederschlägt.

Anstehende Termine im Fokus

Anleger richten ihren Blick nun auf zwei wichtige Termine: Die Kepler Cheuvreux German Corporate Conference am 22. Januar sowie den Business Update Call am 6. Februar 2025, bei dem das Management aktuelle Entwicklungen präsentieren wird.

