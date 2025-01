Die CrowdStrike Aktie bleibt weiter im Fokus der Analysten. Am 17. Januar 2025 bekräftigte die Citigroup ihre positive Einschätzung des Cybersecurity-Unternehmens und hob das Kursziel von 400 USD auf 420 USD an. Die Aktie selbst verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg von 4,17 Prozent, musste jedoch am 18. Januar einen leichten Rückgang von 1,76 Prozent auf 357,00 USD hinnehmen.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 85,6 Milliarden Euro gehört CrowdStrike zu den Schwergewichten im Softwaresektor. Die monatliche Entwicklung zeigt einen Zuwachs von 3,76 Prozent, während die Aktie im Vergleich zum 52-Wochen-Tief ein Plus von 43,70 Prozent aufweist.

