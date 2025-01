Die australische Bergbaugesellschaft Poseidon Nickel verzeichnet einen anhaltenden Abwärtstrend an den Börsen. Der Aktienkurs des Nickel- und Goldexplorationsunternehmens fiel am 17. Januar auf 0,00265 EUR, was einem Tagesverlust von 3,64 Prozent entspricht. Die negative Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, die einen Rückgang von 8,62 Prozent aufweist. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 11,1 Millionen EUR.

Finanzkennzahlen unter Druck

Mit einem negativen Cash-Flow von 7,2 Millionen EUR und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von -1,54 zeigt das Unternehmen weiterhin operative Herausforderungen. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt 4,2 Milliarden, während das Unternehmen seine Explorationstätigkeiten in den Nickelprojekten in Westaustralien fortsetzt.

