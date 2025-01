Die SunHydrogen Aktie zeigt sich zum Jahresbeginn 2025 in starker Verfassung. Am 18. Januar verzeichnete das Papier des US-amerikanischen Wasserstoff-Technologieunternehmens einen Tagesgewinn von 6,69 Prozent und schloss bei 0,0303 USD. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, die ein Plus von 23,67 Prozent aufweist. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 153,0 Millionen Euro bei 5,2 Milliarden ausstehenden Aktien.

Kontinuierliche Aufwärtsentwicklung

Der Kurs liegt derzeit 67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, was die anhaltende Aufwärtsdynamik unterstreicht. Die Aktie konnte im Jahresvergleich einen beachtlichen Wertzuwachs von 163,48 Prozent erzielen, wenngleich der Kurs noch 34,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch notiert.

