Die Evonik Industries AG verzeichnet einen erfreulichen Start in das neue Jahr. Der Spezialchemiekonzern konnte seinen Aktienkurs in den vergangenen Wochen auf 17,31 EUR steigern, was einer monatlichen Wertsteigerung von 2,66 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,1 Milliarden Euro behauptet sich das Essener Unternehmen weiterhin als bedeutender Akteur in der globalen Spezialchemiebranche.

Fundamentaldaten signalisieren solide Position

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens unterstreichen die aktuelle Marktposition. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 9,97 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,06 zeigt sich die Bewertung der Evonik-Aktie auf einem moderaten Niveau. Der Titel notiert derzeit 6,83 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

