Die kanadische Edelmetallgesellschaft Wheaton Precious Metals verzeichnet einen dynamischen Start in das neue Geschäftsjahr. Der Aktienkurs des Streaming-Unternehmens erreichte am 18. Januar einen Stand von 57,77 USD, was einem Tagesplus von 0,53 Prozent entspricht. Die Monatsentwicklung zeigt ebenfalls einen Aufwärtstrend mit einem Plus von 1,44 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,5 Milliarden Euro behält der Konzern seine starke Position im Edelmetallsektor bei.

Finanzkennzahlen im Überblick

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens spiegeln die aktuelle Marktposition wider. Das für 2025 prognostizierte KGV liegt bei 30,76, während die letzte Quartalsdividende 0,15 USD betrug. Der Konzern verfügt über 453,7 Millionen ausstehende Aktien und konnte im Jahresvergleich eine beachtliche Kurssteigerung von 23,36 Prozent verbuchen.

Anzeige

Wheaton Precious Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wheaton Precious Metals-Analyse vom 19. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Wheaton Precious Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wheaton Precious Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Wheaton Precious Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...