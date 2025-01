Die Sixt VZ Aktie demonstriert zum Jahresauftakt 2025 eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik. Am 17. Januar verzeichnete das Wertpapier des Mobilitätsdienstleisters einen signifikanten Kursanstieg auf 60,10 EUR, womit ein neues 6-Monats-Hoch markiert wurde. Die aktuelle Monatsperformance zeigt einen Zuwachs von 4,63 Prozent, während der letzte Kurs bei 59,85 EUR notiert.

Anstehender Unternehmens-Event

In der kommenden Woche, am 23. Januar 2025, wird Sixt auf der UniCredit and Kepler Cheuvreux German Corporate Conference vertreten sein. Das Unternehmen, das in über 100 Ländern tätig ist, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 994,6 Millionen Euro bei 16,6 Millionen ausstehenden Aktien auf.

