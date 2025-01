DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Bei der Commerzbank könnten einem Zeitungsbericht zufolge weitere Stellenstreichungen anstehen. Wie die Financial Times berichtet, erwägt die Bank, die sich derzeit Übernahmeavancen von Unicredit erwehren muss, den Abbau tausender Stellen. "Wie Sie wissen, werden wir Investoren und Öffentlichkeit am 13. Februar auf einem Kapitalmarkttag umfassend über unser Strategie-Update informieren, das derzeit erarbeitet wird", sagte eine Commerzbank-Sprecherin auf Anfrage von Dow Jones Newswires. "Den anstehenden Beratungen in Vorstand und Aufsichtsrat können wir nicht vorgreifen." Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bleibe eine "unternehmerische Daueraufgabe". Es wird erwartet, dass die neue Konzernchefin Bettina Orlopp ehrgeizigere Renditeziele präsentieren wird, um Argumente für die Eigenständigkeit der Bank zu untermauern. Bereits im September hatte sie die Renditeziele erhöht. Laut FT sollen die Pläne zum Jobabbau, die noch nicht endgültig feststehen, in den kommenden Wochen dem Betriebsrat vorgestellt werden. Die Zahl könnte im "niedrigen Tausender-Bereich" liegen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Kreise.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine relevanten Termine angekündigt.

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Enel: 0,215 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Dezember und Jahr 2024 PROGNOSE: +0,2 % gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,5 % gg Vm/+0,1% gg Vj 08:00 Handelsbilanz November Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt Exporte Importe

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: ·INDEX Stand +/- ·DAX-Future 21.008,00 +0,0% ·E-Mini-Future S&P-500 6.032,75 -0,0% ·E-Mini-Future Nsdq-100 21.584,00 -0,0% ·Nikkei-225 38.888,85 +1,1% ·Schanghai-Composite 3.246,73 +0,2% ·Hang-Seng-Index 19.964,45 +1,9% · +/- Ticks ·Bund -Future 131,69% -9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 20.903,39 +1,2% DAX-Future 21.002,00 +1,1% XDAX 20.878,66 +1,1% MDAX 25.834,72 +1,3% TecDAX 3.586,86 +1,0% EuroStoxx50 5.148,30 +0,8% Stoxx50 4.471,05 +0,4% Dow-Jones 43.487,83 +0,8% S&P-500-Index 5.996,66 +1,0% Nasdaq-Comp. 19.630,20 +1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,78% +17

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag - in den USA wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Im Fokus steht diesmal ganz die Politik mit der Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten. Marktteilnehmer rechnen nach den Ankündigungen von Donald Trump bereits in den ersten Stunden danach mit einer Fülle von politischen Ankündigungen. Die meisten Aktien-Futures zeigten sich im Vorfeld unverändert. Volkswirte gehen davon aus, dass Trump zunächst die Ankündigung von Zollerhöhungen, Steuersenkungen und Einschränkungen für die Immigration in die USA vornehmen werde. Dies dürfte für steigende Inflation und Zinsen in den USA sorgen, meint Augustine Faucher, Chef-Volkswirtin bei PNC. Die größten Bewegungen dürften sich hauptsächlich beim US-Dollar abspielen, heißt es von der Commonwealth Bank of Australia. Dder Greenback könnte schwächeln.

Rückblick: Fester - Die Rally an den Aktienmärkten hat sich fortgesetzt. Übergeordnet wurde auch Vorfreude auf die EZB-Sitzung mit der zu erwartenden Zinssenkung in der übernächsten Woche als Grund für die anhaltende Haussewelle genannt. Hinzu kamen günstige Daten aus China. Die dortige Wirtschaft ist demnach im vierten Quartal 2024 schneller gewachsen als erwartet. Bis auf den Index der Pharma-Aktien lagen alle Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus. Spitzenreiter war der Index der Rohstofftitel (+2%). Er gilt als besonders stark abhängig von der Konjuktur in China, wurde aber auch von der Konsolidierungsfantasie im Sektor gestützt. Die Bergbaukonzerne Rio Tinto (+2,2%) und Glencore (+2,7%) haben laut einem Bericht über einen Zusammenschluss gesprochen. Es würde sich dabei um die größte Fusion aller Zeiten im Bergbausektor handeln.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Der DAX markierte den dritten Tag in Folge Rekordhochs und profitierte unter anderem von Siemens: Die Aktien des Indexschwergewichts gewannen 2,9 Prozent und notierten erstmals knapp über der Marke von 200 Euro. Die Aktien von Siemens Energy zogen um 3,1 Prozent an und lagen damit an der DAX-Spitze. Um 3 Prozent nach oben ging es mit Heidelberg Materials. Im TecDAX schnellten Suss Microtec nach starken Geschäftszahlen mit Aufschlägen um gut 20 Prozent nach oben. Der Umsatz im abgelaufenen Jahr bewegte sich deutlich über der Prognose. Die EBIT-Marge fiel mit 17,5 Prozent ebenfalls klar über der Schätzung von 15,7 Prozent aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief ohne auffallende Kursbewegungen. Es gab keine relevanten Unternehmensnachrichten.

USA - AKTIEN

Fester - Zur guten Stimmung trugen ermutigende chinesische Konjunkturdaten bei. Überdies hatte der IWF die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft nach oben revidiert. Demnach dürften die USA andere große westliche Volkswirtschaften abhängen. Dazu passend hatten aktuelle US-Konjunkturdaten die Erwartungen übertroffen. Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Montag sorgte mit Blick auf dessen politische Agenda, die unter anderem höhere Zölle vorsieht, bei Anlegern nicht für Zurückhaltung. Unter den Einzelwerten hatte Schlumberger (+6,1%) mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Die Schätzungen des Marktes überbot auch State Street. Gleichwohl ging es für die Aktie um 2,8 Prozent abwärts, auf Quartalssicht war die Marge gesunken. Licht und Schatten enthielten die Geschäftszahlen des Speditionsunternehmens J.B. Hunt (-7,4%): Während der Gewinn stieg, ging der Umsatz zurück. Intel legten um 9,2 Prozent zu. Es kursierten wieder Spekulationen über eine mögliche Übernahme von Intel. Der Kurs des Chipherstellers Qorvo machte einen Sprung um 14,4 Prozent, nachdem der aktivistische Investor Starboard Value einem Bericht zufolge eine Beteiligung von 7,7 Prozent aufgebaut hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +4,9 4,23 3,5 5 Jahre 4,42 +2,1 4,40 3,9 7 Jahre 4,52 +0,9 4,51 3,9 10 Jahre 4,61 +0,0 4,61 4,3 30 Jahre 4,85 -1,0 4,86 6,9

Die Renditen zeigten sich wenig verändert, nachdem sie mit der gestiegenen Erwartung weiterer Zinssenkungen der Fed zuletzt deutlich zurückgekommen waren. So hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag gesagt, er halte im laufenden Jahr drei bis vier Zinssenkungen für möglich.

Der Euro legt am Morgen zum Dollar zu - der Dollarindex verliert 0,2 Prozent. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank äußert sich skeptisch zur jüngsten Dollarstärke. Er hält eine schleichende Beschädigung der materiellen Fed-Unabhängigkeit unter Trump für denkbar. Wahrscheinlich behalte die Fed ihre formale Unabhängigkeit. Aber genauso wahrscheinlich sei, dass sie sich künftigem Inflationsdruck nur noch in deutlich abgeschwächter Form entgegenstemmen werde. Für ihn wären schnelle Zinssenkungen bereits Ausdruck der Beschädigung der materiellen Fed-Unabhängigkeit. Sehe der Markt das peu à peu genauso, werde die derzeitige Dollar-Stärke peu à peu brökeln.

DEVISENMARKT

·DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 17:20 Uhr % YTD ·EUR/USD 1,0305 +0,2% 1,0281 1,0290 -0,5% ·EUR/JPY 160,74 +0,0% 160,71 160,70 -1,3% ·EUR/CHF 0,9407 +0,1% 0,9398 0,9408 +0,3% ·EUR/GBP 0,8438 -0,0% 0,8441 0,8438 +2,0% ·USD/JPY 155,99 -0,2% 156,34 156,18 -0,9% ·GBP/USD 1,2213 +0,3% 1,2178 1,2194 -2,4% ·USD/CNH 7,3208 -0,2% 7,3353 7,3412 -0,2% ·Bitcoin ·BTC/USD 102.412,65 -0,8% 103.199,15 104.738,00 +8,2%

Der Dollar zeigte sich etwas fester - der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Der grundlegende Aufwärtstrend des Greenbacks bleibe intakt, da die Währung von der Stärke der US-Wirtschaft profitiere, ssagte Marktstratege Elias Haddad von Brown Brother Harriman.

ROHSTOFFE

ÖL

·ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD ·WTI/Nymex 77,94 77,88 +0,1% +0,06 +8,7% ·Brent/ICE 80,66 80,79 -0,2% -0,13 +7,8%

